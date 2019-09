Rouhani fordert Europa auf, seine Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA einzuhalten

Er hat am Dienstag am Rande der 74. Generalversammlung der vereinten Nationen in New York die Gespräche mit dem britischen Premierminister Boris Johnson geführt, um über die regionalen und internationalen Fragen und über das Atomabkommen zu diskutieren.

Er wies auf die Präsenz Großbritanniens im Nahen Osten hin und äußerte sein Bedauern über die jüngste Erklärung der drei europäischen Länder und erklärte, dass eine solche unbegründete Erklärung in dieser komplizierten Situation nicht konstruktiv und nutzlich sei.

Der Präsident kritisierte auch, dass London seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei, um den Iran von den wirtschaftlichen Vorteilen des Atomabkommens zu profitieren, und verwies auf das positive Wirtschaftsklima als gegenseitige Verpflichtung der Parteien.

Er forderte die JCPOA-Teilnehmer auf, die Verpflichtungen im Rahmen des Atomabkommens, einschließlich INSTEX, so balb wie möglich umzusetzen.

In Bezug auf die „Hormus-Friedensinitiative“ nannte er die Zusammenarbeit der Länder der Region die einzige Möglichkeit, dauerhafte Stabilität und Sicherheit in der Region zu schaffen, und forderte die Unterstützung anderer Länder, einschließlich Großbritanniens, auf, um dieses Ziel zu erreichen.

Britischer Premierminister Boris Johnson betonte auch, dass London versucht habe, die Beziehungen zu Teheran zu verbessern, und dass Großbritannien das Atomabkommen immer unterstützt habe.

In Bezug auf die effektive Rolle des Iran in der Region fügte Boris Johnson hinzu: "Wir hoffen weiterhin, dass das Atomabkommen weiterhin aufrechterhalten und sich die Spannungen in der Region verringern werden".

9478