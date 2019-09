New York, IRNA – Irans Präsident Hassan Rouhani führte am Rande der 74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York die Gespräche mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Die Parteien diskutierten bei diesem Treffen über eine Vielzahl von bilateralen und internationalen Fragen. Insbesondere wurden der gemeinsame umfassende Aktionsplan (JCPOA) zum iranischen Atomprogramm und die Lage in der Region und am Persischen Golf erörtert. 9478