New York, IRNA – Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat am Dienstag mit seinem schweizerischen Amtskollen Ueli Maurer in New York zusammengetroffen.

Bei diesem Treffen, das am Rande der 74. Generalversammlung der vereinten Nationen stattfand, brachte der schweizerische Präsident seine Zufriedenheit über die 100 langjährigen bilateralen Beziehungen und betonte die Notwendigkeit der Stärkung dieser Beziehungen. 9478