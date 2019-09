Rouhani lobt Japans Bemühungen, das Atomabkommen des Iran aufrechterzuhalten

Rouhani und Abe trafen sich am Dienstag am Rande der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Während des Treffens forderte der iranische Präsident den Beginn der Umsetzung der Vereinbarungen, die während des Besuchs von Abe in Teheran im Juni dieses Jahres erzielt wurden.

Rouhani forderte auch die Stärkung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen zwischen den beiden Ländern, insbesondere im Bereich Handel und Wirtschaft.

Der japanische Premierminister Shinzo Abe erklärte, Tokio werde das iranische Atomabkommen weiterhin unterstützen.

Er begrüßte auch Rouhanis regionale Sicherheitsinitiative, die Sicherheit des Persischen Golfs und der Straße von Hormus zu gewährleisten, und erklärte, dass die japanische Seite alle Anstrengungen unternehmen werde, um die Spannungen in der Region abzubauen.

"Tokio ist der alte Freund des Iran und wird alles daran setzen, die Spannungen in der Region abzubauen", stellte er fest.

9478