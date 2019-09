Präsident Irans Rouhani trifft den spanischen Premierminister in New York

Das Treffen fand am Rande der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) im Hauptquartier der Islamischen Republik Iran in New York statt.

Zuvor traf sich er mit seinem französischen Amtskollegen Emanuel Macron, dem pakistanisch-japanischen Ministerpräsidenten Imran Khan und Shinzo Abe sowie der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Unter Hinweis auf die Hormos-Friedensinitiative, die der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen wird, sagte der Präsident am Montag: „Wir bemühen uns um eine massenhafte Zusammenarbeit in der Golfregion für regionale Sicherheit und möchten, dass alle Länder in der Region an diesem Weg teilnehmen“.

