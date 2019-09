Rouhani trifft sich zum ersten Mal mit der deutschen Bundeskanzlerin

New York, IRNA - Der Präsident Irans Hassan Rouhani traf sich am Dienstag zum ersten Mal mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Hauptquartier der Islamischen Republik Iran in New York im Rahmen der 74. Tagung der UN-Generalsammlung.

Bei diesem Treffen erörterten die beiden Seiten die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Berlin, die Lage im Zusammenhang mit dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA) zum iranischen Atomprogramm, die Bedeutung der Aufrechterhaltung eines Atomabkommens und die Verringerung der Spannungen in der Region. Zuvor äußerte Rouhani die Hoffnung, dass er während der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen der internationalen Gemeinschaft die Botschaft des iranischen Volkes und anderer Völker der Region übermitteln kann, die Frieden und ein Ende jeder Einmischung in die Angelegenheiten im Persischen Golf und im Nahen Osten darstellt. 9478