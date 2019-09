Rouhani: Macrons Bemühungen werden wirksam, wenn die US-Sanktionen aufgehoben werden

Präsident Rouhani äußerte sich bei einem Treffen mit einer Reihe von amerikanischen Medienmanagern und hochrangigen Persönlichkeiten im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.

"Die Bemühungen des französischen Präsidenten, um die Spannungen zwischen Teheran und Washington abzubauen, können effektiv sein, wenn US-Präsident Donald Trump die Sanktionen aufhebt, die gegen den Iran verhängt wurden, nachdem die USA vom Atomabkommen zurückgetreten sind. In diesem Fall ist es möglich, in Form einer Gruppe 5 + 1 zu verhandeln" , sagte Präsident Rouhani.

"Die Fortsetzung der Sanktionen als Teil der Kampagne zur Ausübung des maximalen Drucks auf den Iran wird als Voraussetzung für die Verhandlungen mit den USA angesehen, während nach unserer Meinung jede Voraussetzung zuerst beseitigt werden muss", fügte Rouhani hinzu.

"Die Grundlage der Anschuldigungen gegen den Iran, an dem Angriff auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien beteiligt gewesen zu sein, ist nur, dass die beschuldigten Parteien nicht an die Möglichkeit glauben, die jemenitischen Waffen entwickeln zu können", betonte er.

"In diesem Fall ist es schwierig, die Schwäche der US-Radar- und Verteidigungssysteme zu leugnen, die Drohnen und Raketen nicht überwinden konnten. Tatsächlich haben die Jemeniten die Vereinigten Staaten gedemütigt", sagte Rouhani.

9478