Zarif: Iran wird keinen Krieg beginnen

Mohammad Javad Zarif sagte in einem Interview mit CNN: „Wenn die Vereinigten Staaten einen Krieg beginnen, wird er nicht derjenige sein, der ihn beendet. Wir sind uns sehr sicher, dass wir uns verteidigen werden, wenn wir angegriffen werden“.



Er bekräftigte, Krieg zu vermeiden, sei die Aufgabe jedes Diplomaten, und das ist, was er selbst tue.



Zarif wies erneut Anschuldigungen zurück, dass der Iran hinter dem Angriff auf saudische Ölkonzern Aramco steckt, und sagte: „Es gibt diesbezüglich keine Beweise. Wenn wir an diesem Angriff beteiligt gewesen wären, wäre dies eine Katastrophe für Saudi-Arabien gewesen.“



Auf die Frage, ob es nach dem B-Team-Scheitern (bestehend aus dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Bolton; der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu; der saudische Kronprinz Muhamad bin Salman Al Saud und sein emiratischer Amtskollege Muhamad bin Zayed Al Nahyan) noch eine Chance für Diplomatie gibt, antwortete er: „Es gibt immer eine Chance für Diplomatie“.



Iranischer Topdiplomat kritisierte US-Maßnahme, Irans Zentralbank auf die Sanktionsliste aufzunehmen, und sagte, diejenigen, die es [der Verhängung von Sanktionen] Trump vorgeschlagen haben, versuchen die Türen der Diplomatie zu schließen.

