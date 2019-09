Teheran, IRNA - Die erste finnische Filmwoche, die von der Botschaft der Republik Finnland gesponsert wird, findet in Zusammenarbeit mit dem Finnish Art and Experience Institute und der Finnish Film Foundation in drei iranischen Städten statt.

Bei dieser Veranstaltung, die vom 28. Septenber bis zum 4. October stattfindet, werden 9 finnische Spielfilme und 7 Kurzfilme gezeigt. Am Rande der finnischen Filmwoche im Iran finden drei Workshops zur Produktion eines gemeinsamen Films in Anwesenheit von iranischen und finnischen Regisseuren statt. 9478