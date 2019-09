Der praktizierte Sport im Zurkhaneh: UNESCO erkennt den traditionellen persischen Sport an

Mohsen Mehraliizadeh erklärte am Rande des 6. Weltgipfels der Seidenstraße in der Stadt Hamadan, dass derzeit in 85 Ländern der Welt Sportarten wie Zurkhaneh und Pahlavani Wrestling trainiert werden.

Er fügte hinzu, die Rituale von Varzesch-e Pahlavani sei eines der immateriellen kulturellen Erbe des Iran.

Er betonte, dass das Seidenstraßen-Treffen jährlich abgehalten werde, um die Seidenstraßenkultur als kulturelle Brücke verschiedener Länder wiederherzustellen.

Ein iranischer Beamter kündigte auch die Bemühungen des Iran an, die Sportarten Zurkhaneh und Pahlavani-Ringen künftig in die Liste der Olympischen Spiele aufzunehmen.

Zurkhaneh- und Palahvani-Ringen ist eine traditionelle Art der Leichtathletik, deren Ursprung sich in Achämenidenreich zurückverfolgen lässt.

