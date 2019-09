New York (IRNA) – Be einem Treffen zwischen den iranischen und österreichischen Außenminister am Rande der 74. UN-Generalsammlung in New York forderten die beiden Seiten die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Atomabkommen.

Mohammad Javad Zarif und Alexander Schallenberg betonten die Notwendigkeit, dass die EU-Staaten ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen 2015 erfüllen sollten.



Die beiden Topdiplomaten diskutierten auch über die bilateralen, regionalen und internationalen Beziehungen.



Zuvor traf Zarif mit seinen Amtskollegen aus Oman, Dänemark und Frankreich zusammen. 9407