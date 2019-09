Zarif lehnt ein neues Abkommen ab

In einer am Montag in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung forderten Deutschland, Frankreich und Großbritannien unter Druck von USA ein neues Abkommen mit Iran, das der regionalen Sicherheit und Raketenprogramm Irans umfasst.



Mohammad Javad Zarif betonte, es könne keinen neuen Vertrag geben, bevor der laufende nicht erfüllt sei.



„Lösung für diese Schwäche: Den Willen aufbringen, einen unabhängigen Weg zu beschreiten, absurde US-Ansprüche und -Anfragen nicht zu vereiteln, die unvereinbar mit Atomabkommen sind“, fügte er hinzu.

