Rohani empfängt den pakistanischen Premierminister

Rohani äußerte bei diesem Treffen die Hoffnung, dass die erzielten Einverständnisse während Imran Khans Reise in dem Iran bewahrt werden.



Der Premierminister Pakistans äußerte die Hoffnung, dass er zur Entschärfung von Spannungen zwischen Iran und USA beitragen könne.



Er drückte seine Bereitschaft aus, mit Iran zusammenzuarbeiten, damit die Spannungen in der Region abgebaut werden.



Zudem bedankte er sich bei Oberstem Oberhaupt des Iran an der Seite der Menschen in Kaschmir zu stehen.

