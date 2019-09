Macron und Rouhani diskutieren über Abbau von Spannungen in der Region

Am Montagabend trafen sich Macron und Rouhani, um über die bilateralen Beziehungen zu diskutieren.

Die iranischen und französichen Präsidenten sind derzeit in New York, um an der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.

Die beiden Seiten tauschten sich über die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in Bereichen aus, die für den Iran und Frankreich von Interesse sind, einschließlich der Lage in der Region und der neuen Initiative des iranischen Präsidenten zur Gewährleistung der Sicherheit am persischen Golf, der sogenannten "Hormos-Friedensinitiative", und über ihre Entschlossenheit, die Beziehungen und Zusammenarbeit zu entwickeln.

Während des Treffens unterstrich Rouhani die Pflichten und Verantwortlichkeiten anderer Parteien des Atomabkommens, einschließlich Frankreichs, nachdem die Vereinigten Staaten einseitig und rechtswidrig davon zurückgetreten waren. Er zitierte die heutige Erklärung Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands als unbegründete Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran.

Macron begrüßte Ruhanis regionale Sicherheitsinitiative und wies auf die Bemühungen Frankreichs hin, die Umsetzung des Atomabkommens voranzutreiben, und bezeichnete die europäische Zusammenarbeit mit anderen Parteien des Atomabkommens, insbesondere Russland und China, als wichtig.

