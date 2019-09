Iran wird der Weltgemeinschaft die Friedensbotschaft regionaler Länder übermitteln

Rouhai äußerte die Hoffnung, dass er während der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen der internationalen Gemeinschaft die Botschaft des iranischen Volkes und anderer Völker der Region übermitteln kann, die Frieden und ein Ende jeder Einmischung in die Angelegenheiten im Persischen Golf und im Nahen Osten darstellt.



Er sagte bei seiner Ankunft am New Yorker John F. Kennedy-Flughafen am Montag: „Während meiner Reise werde ich der internationalen Gemeinschaft die Botschaft des großen iranischen Volkes übermitteln, das sich in einem Wirtschaftskrieg befindet, und alle Staaten auffordern, zu ihren Verpflichtungen zurückzukehren“.



Rohani wird am Mittwoch vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede halten und „Hormus-Friedensinitiative“ vorschlagen, um die Spannungen im Persischen Golf zu entschärfen.



