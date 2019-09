Rohani landet in New York

Am Sonntag kündigte Präsident Rohani an, dass der Iran der UN ein Initiativ-Projekt zur Zusammenarbeit mit den Ländern der Region vorschlagen werde, um die Sicherheit des Persischen Golfs und der Straße von Hormus zu gewährleisten.



Am Montag sagte Präsident Hassan Rohani auf dem Flughafen Mehrabad vor seiner Abreise nach New York zur Teilnahme an der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen: „In Anbetracht der komplizierten und schwierigen Probleme, mit denen der Persische Golf heute konfrontiert ist, ist der diesjährige Besuch in New York sehr wichtig“.



Unter Hinweis auf die Hormos-Friedensinitiative, die der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen wird, sagte der Präsident: „Wir bemühen uns um eine massenhafte Zusammenarbeit in der Golfregion für regionale Sicherheit und möchten, dass alle Länder in der Region an diesem Weg teilnehmen“.



In New York wird er eine Reihe bilateraler Treffen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs abhalten.



