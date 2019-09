Britischer Tanker „Stena Impero“ freigelassen

„Nach Abschluss der rechtlichen und gerichtlichen Verfahren kann der unter britischer Flagge fahrende Stena Impero-Tanker den Iran nun verlassen“, schrieb Baedinejad auf Twitter.



Der Generaldirektor der Organisation für Häfen und maritime Angelegenheiten der iranischen Provinz Ormuzgan, Allah Morad Afifipur, teilte gestern mit, Iran werde in naher Zukunft den am 19. Juli festgesetzten britischen Öltanker „Stena Impero“ freigeben.



Nach einem entsprechenden Beschluss werde „Stena Impero“ nach 65-tägiger Festsetzung bald den Hafen von Bandar Abbas in Richtung internationaler Gewässer verlassen, fügte er hinzu.



Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) berichtete in einer am 19. Juli veröffentlichten Erklärung, dass „Stena Impero“, der gegen internationale Seeverkehrsnormen und -vorschriften verstoßen hat, gestoppt wurde.



9407