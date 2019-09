Rohanis Hormus-Friedensinitiative; Eine kostengünstige Möglichkeit zur Gewährleistung der Globalsicherheit

Die Islamische Republik Iran scheut keine Anstrengungen, um Frieden, internationale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten; aber die USA tun das Gegenteil, indem sie versuchen, alle Hoffnungsstrahlen durch Verschärfung ergebnisloser Sanktionen zu vernichten.



Die praktischen Initiativen des Iran können dazu beitragen, Donald Trump und seine regionalen Verbündeten aus dem bestehenden Sumpf zu ziehen, den sie für sich selbst geschaffen haben und in dem sie gefangen sind.



Zuerst erklärte der Oberste Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dass die US-Regierung die Mölichkeit habe, im Rahmen des Atomabkommens zum Verhandlungstisch zurückzukehren.



Dies wird als logische und praktische Lösung angesehen, um Donald Trump von einer von ihm selbst geschaffenen Sackgasse zu retten, aber alle warten darauf, ob er die Gelegenheit nutzen kann oder nicht.



Die von Präsident Rohani unter dem Motto „Hormus-Friedeninitiative“ vorgeschlagene Initiative, die als umfassende und praktische Lösung zur Überwindung der bestehenden Krise in der Region angesehen wird, sieht vor, die Hände der Freundschaft ausstrecken, um zur Lösung von Sicherheitsproblemen in der Region beizutragen.



Diese Initiativen bieten die einmalige Gelegenheit, Hemmungen und Blockaden zu überwinden, und gelten als leuchtende Lampen, die die dunklen Wege der Politik in der Region beleuchten.



Alle von Präsident Trump und seinen Verbündeten in der Region angebotenen Lösungen sind geschlagen, darunter die sehr kostspieligen Militärkampagnen, die erbarmungslosen und sabotierenden Angriffe der Saudis auf den Jemen und die brutalen Massenmorde an Zivilisten, einschließlich Kindern und Frauen.



Der Grund kann man darin finden, dass sich die Welt im 21. Jahrhundert verändert hat, die Welt des US-Unilateralismus vorbei ist, die Spielregeln geändert wurden und die Weltwirtschaft einen Ausweg aus der Hegemonie des US-Dollars sucht.



Man kann sagen, dass der Ball jetzt im Spielfeld von Trump und seinen Verbündeten in der Region liegt, um diese Etappe mit den geringstmöglichen Kosten durchzulaufen.



Jemens Ansarullah, die stark auf saudische Ölanlagen angriff, bot den Saudis eine weitere Gelegenheit, den ergebnislosen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.



Jemeniten, die die Verantwortung für ihre Angriffe auf Aramco übernommen haben, haben davor gewarnt, falls die saudischen Angriffe auf Zivilisten im Jemen weiter fortgesetzt werden, werden sie auch stärker darauf reagieren.



Jetzt gibt es neue Vorschläge und Initiativen, vor allem in der gegenwärtigen gefährlichen und unvorhersehbaren Situation.



Nicht nur Analysten, sondern auch die regionalen Führer wissen genau, dass Westasien und der Nahe Osten einen neuen Krieg nicht tolerieren können, da die Spannungen auf ihrem höchsten Niveau stehen. Wenn die aktuellen Ereignisse zu einem Krieg führen würden, wären alle Verlierer und es gäbe keinen Sieger.



Die Amerikaner, die jetzt Öl ins Feuer gießen, sind nicht entschlossen, die bestehende Krise zu beenden. Sie sind verwirrt, eine Entscheidung zu treffen, indem die Falken im Weißen Haus an der Macht stehen.



Tatsächlich wird die Fortsetzung dieser Krisen die militärische Schwäche der Supermächte offenbaren, und im Falle eines wahrscheinlichen Krieges werden sowohl ihre Interessen als auch eine große Anzahl ihrer Streitkräfte bedroht sein.



Momentan liegt der Ball im Spielfeld der USA und ihrer Verbündeten. Ergreifen sie die Gelegenheit, um die globale Sicherheit wiederherzustellen? Das ist eine Frage, deren Antwort man in den nächsten Tagen finden kann.



