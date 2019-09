Zarif spricht mit seinem japanischen Amtskollegen über Rohanis Hormuz-Friedensinitiative

Bei diesem Treffen dankte Mohammad Javad Zarif Japan für seine Bemühungen, die Zusammenarbeit mit dem Iran zu verbessern, und sagte, der iranische Präsident freue sich auf ein Treffen mit dem japanischen Premierminister in New York.



Der iranische Top-Diplomat fügte hinzu, dass das, was in der Region passiert, das Ergebnis einer kriegstreibenden Politik sei und dass der Iran bereit sei, zu einem Ende des jemenitischen Kriegs beizutragen.



Er wies ferner darauf hin, dass der iranische Präsident Hassan Rohani während seines Aufenthalts in New York eine Koalition für den Frieden in der Straße von Hormus vorschlagen werde.



Wie der iranische Präsident Hassan Rohani zuvor erklärte, will der Iran der UN einen Dokumententwurf über die Zusammenarbeit mit den reginalen Ländern bei der Gewährleistung der Sicherheit im Persischen Golf und in der Straße von Hormus vorstellen.

