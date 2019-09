Iran wird bald den britischen Öltanker „Stena Impero“ freilassen

Nach einem entsprechenden Beschluss werde „Stena Impero“ nach 65-tägiger Festsetzung bald den Hafen von Bandar Abbas in Richtung internationaler Gewässer verlassen, fügte er hinzu.



Er saggte weiter, dass der Fall weiterhin von den iranischen Justizbehörden geprüft werde, obwohl rechtliche Schritte unternommen werden, damit der Tanker die iranischen Gewässer verlässt.



Die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) berichtete in einer am 19. Juli veröffentlichten Erklärung, dass „Stena Impero“, der gegen internationale Seeverkehrsnormen und -vorschriften verstoßen hat, gestoppt wurde.

