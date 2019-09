Iranischer Kurzfilm „It Rains For You“ wetteifert um Preis des Festivals in Brasilien

„It Rains For You“ unter der Regie von Mohammad Mehdi Delkhasteh wurde ausgewählt, um anAlter do Chão teilzunehmen.



Dies ist die vierte Präsenz des Kurzfilms auf internationalen Festivals.



Die kurze Inhaltsangabe lautet: „Die gelben Blätter fallen nicht wegen des Herbstes. Du sollst durch diese Gasse gehen, also wollen sie deinen Weg mit Teppich auslegen ... Spatzen singen nicht aus Gewohnheit, sie üben, um zu singen, um dich zu begrüßen“.



Dieses Festival wird vom 21. bis 27. Oktober stattfinden.



„It Rains For You“ nahm zuvor an The Lift-Off Sessions in London, YVE in China und Florence Film Awards in Italien teil.

