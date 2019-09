Irans Präsident Rouhani reist nach New York

Nach Angaben des Pressedienstes der iranischen Präsidentschaftsbehörde wird Rouhani neben seiner Rede vor der Generalversammlung auch mit führenden Persönlichkeiten und Medieneliten in New York sowie mit einer Reihe von Eliten der US-Außenpolitik zusammentreffen.

Er wird auch mit einer Reihe von Staatsoberhäuptern in der Generalversammlung, mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und möglicherweise mit einigen Leitern internationaler Organisationen zusammentreffen.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran Hassan Rouhani sagte bei einer Militärparade der iranischen Streitkräfte am Sonntagmorgen: "In wenigen Tagen werden wir der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Projekt vorstellen, das zur Gewährleistung der Sicherheit im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz und im Golf von Oman beigetragen wird".

9478