New York (IRNA) – Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian traf seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif am Sonntagabend in seinem Hauptquartier im Osten von Manhattan, New York.

Die beiden Diplomaten diskutierten bilaterale Fragen und das Nuklearabkommen von 2015 sowie regionale und internationale Entwicklungen.



Der Chef der iranischen Diplomatie traf am Freitagabend, dem 20. September, in New York ein, um an der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.



Zarif traft zuvor mit dem omanischen Außenminister und dem Leiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. 9407