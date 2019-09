Verteidigung: Iran enthüllt die jüngsten Erfolge

Bavar 373, das neue Raketenabwehrsystem, das am Donnerstag (22. August) vom iranischen Präsidenten Hassan Rohani vorgestellt wurde, wurde heute während der Parade der Armee der Islamischen Republik Iran erneut vor nationalen und ausländischen Medienkameras vorgestellt.



Das Langstreckenraketensystem Bavar-373 ist mit einer Reichweite von mehr als 200 km für die iranische Geografie geeignet. Dieses vollständig im Iran gebaute System ist besser als das russische S300 und S400-System von Russland.



Darüber hinaus wurde die Drohne von Kaman-12, eine der jüngsten Errungenschaften der Streitkräfte, enthüllt. Die Kaman-12 kann zehn Stunden lang mit einer Geschwindigkeit von 200 km / h fliegen. Es wiegt 450 kg und kann eine Last von 100 kg tragen.



Zudem wurden am ersten Tag der Verteidigungswoche viele andere im Iran hergestellte Militär- und Verteidigungsausrüstungen ausgestellt, darunter Raketen, Radarsysteme, Artillerie, Panzer und gepanzerte Ausrüstung.

