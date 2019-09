IWF-Frauenkommission zeigt sich überrascht über Erfolg der Gewichtheberinnen Irans

Ursula Garza, die zuvor die United States Weightlifting Federation leitete und Vizepräsidentin der International Weightlifting Federation ist, erklärte, dass die Anwesenheit von iranischen Frauen lobenswert sei.

Zuvor nahm die iranische Gewichtheberin Poupak Basami in der Gewichtsklasse 55 kg erstmals an der Weltmeisterschaft im Gewichtheben 2019 teil, die vom 18. bis 27. September in der Stadt Pattaya, Thailand, stattfindet.

Dies ist die erste Leistung des Gewichtheberteams der Frauen bei den Weltmeisterschaften in Thailand. Zuvor nahm die iranische Mannschaft zum ersten Mal an der Asienmeisterschaft der Erwachsenen in China teil und belegte den 9. Platz.

