Dieser Film wird auch am Raleigh Film and Art-Filmestival, New York Film Academy-Filmfestival 2020 in USA und First-time Filmmaker Sessions 2019 in Großbritannien teilnehmen.

In dieser Film „Room No. 13“ geht es um eine Autorin, die sich in das vertieft, was sie schreibt, und sich in die Rolle ihrer Figuren einbringt.

Das internationale Lift-Off Global Network Filmfestival wurde vom 13. bis 20. September 2019 in England abgehalten.

