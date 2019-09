Iran ist ein Freund und das zionistische Regime ein Feind der Völker der Region

Larijani erklärte bei der Zeremonie der Militärparade der iranischen Streitkräfte anlässlich der Woche der Heiligen Verteidigung, die Streitkräfte der Islamischen Republik haben mit Unterstützung der irakischen und syrischen Bevölkerung die Terroristen zerstört und den IS in der Region besiegt.

Die iranischen Streitkräfte veranstalten am Sonntag anlässlich des 39. Jahrestags der heiligen Verteidigungswoche große Paraden in der Hauptstadt Teheran und in anderen Städten des Landes.

