Bei diesem Treffen geht es um den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeiten und regionale Fragen.



Mohammad Javad Zarif und Bin Alavi betonten die Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Region und die Notwendigkeit der regionalen Gespräche.



Iranischer Außenminister reiste am Freitagabend zur Teilnahme an der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York.

