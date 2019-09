Heilige Verteidigungswoche: Landesweite Militärparade begonnen

Die iranischen Streitkräfte veranstalten am ersten Tag der jährlichen Woche der Heiligen Verteidigung große Paraden in Teheran und in anderen Städten des Landes.



Es markiert den Beginn des auferlegten Kriegs vom Irak unter Führung Diktator Saddam Hussein gegen Iran vom 22. September 1980 bis 20. August 1988.



Die Paraden in Teheran finden vor Präsident Hassan Rohani und hochrangigen Militärs statt, darunter der Stabschef des Generalmajors der iranischen Streitkräfte, Mohammad Hossein Bagheri, der Oberbefehlshaber des Generalmajors der IRGC, Hossein Salami, und der Armeekommandeur, Generalmajor Seyyed Abdolrahim.

Während der Zeremonie wurden wie jedes Jahr die jüngsten Erfolge des Landes auf dem Gebiet der Verteidigung und des Militärs vorgestellt.

