Rouhani: Irans sicherheitsplan für Straße von Hormus zu den Vereinten Nationen bekanntgegeben

Bei einer Militärparade der iranischen Streitkräfte sagte Rouhani, dass dieser Plan die Sicherheit in der Region, am Persischen Golf, in der Straße von Hormuz und am Oman-Meer stärken und die Präsenz ausländischer Streitkräfte in der Region die Sicherheit der Öl- und Energieversorgung der Welt sowie der internationalen Schifffahrt gefährden könnte.

Er fügte hinzu, die Amerikaner überall auf der Welt, in der sie Fuß fassen, verursachen Instabilität und Unsicherheit, und die iranischen Streitkräfte seien irgendwo anwesend, spielen eine Rolle bei der Einrichtung der Sicherheit.

Rouhani sprach über das Interesse der Islamischen Republik Iran, die freundschaftlichen Beziehungen zu den Nachbarländern aufzubauen, und erklärte: "Iran ist bereit, ihre Fehler in der Vergangenheit zu vernachlässigen, da Gegner der Muslime, einschließlich der USA und des zionistischen Regimes, versuchen, die Situation in der Region zu missbrauchen".

