Volleyball-Asienmeisterschaft 2019: Iran holt Asienmeistertitel

In einem im Azadi-Sportkomplex in Teheran zu Ende gegangenen Endspiel besiegte die iranische Volleyball-Nationalmannschaft mühelos Australien, das sie in der Gruppenphase der Volleyball-Meisterschaft der asiatischen Männer 2019 verloren hatte.



Iran setzte sich in drei aufeinanderfolgende Sätze (25:14; 25:17; 25:21) gegen seinen Rivalen durch und wurde Meister in den Pokal-Wettbewerben.



Die 20. Auflage der Volleyball-Asienmeisterschaft begann am 13. September und endete heute in Teheran.



Der Präsident des Iran Hassan Rohani lobte die Leistung der iranischen Volleyballer und gratulierte ihnen zu ihrem Meistertitel.

