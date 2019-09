„Dialog der Zivilisationen“; Eine Idee, um die Welt vor dem Krieg zu retten

Dieser Tag wird laut iranischem offiziellen Kalender als Tag des Dialogs zwischen den Zivilisationen gefeiert. Die Idee war für die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen so wichtig, dass das Jahr 2001 von den Vereinten Nationen offiziell zum Jahr des Dialogs der Zivilisationen ausgerufen wurde.



Der Dialog zwischen Kulturen und Zivilisationen spielt eine wichtige Rolle bei der Annäherung von Nationen und Regierungen und bei der Beseitigung der Hindernisse.



Heutzutage sind die Kulturen einflussreicher als direkte politische Positionen. Kulturelle Gemeinsamkeiten finden sich, die wirksamer als politische Entscheidungen sind. Sie sind in der Lage, viele Konflikte und andere unmenschliche Katastrophen zu verhindern.



In der aktuellen Zeit, in der viele Länder im Nahen Osten und Südwestasien mit von den Mächten und Regierungen ausgelösten militärischen, religiösen und wirtschaftlichen Kriegen konfrontiert sind, ist die Rückkehr zur Idee des Dialogs zwischen Zivilisationen und die Beachtung der unbestreitbaren Rolle des Dialogs zwischen Nationen, Kulturen und Zivilisationen der wirksamste und einzige Weg, um die Welt vor dem Feuer des Krieges, der Aggression und dem Mobbing-Verhalten der Hegemonialmächte zu retten.



Aufgrund von Unilateralismus, Missachtung der Rechte der Nationen und erhöhtem Misstrauen verwandelte sich die heutige Welt in einem Feld für militärische Konflikte und Blutvergießen in Ländern wie Jemen, Afghanistan, Syrien und Irak.



Die Bildung von Kriegsallianzen und der Versuch, die Waffenverkäufe an Dritte-Welt-Länder zu steigern und deren Energieressourcen zu verschlingen, sind nicht nur eine Lösung, sondern auch eine Möglichkeit, Öl ins Feuer zu gießen.



Was die Menschheit heute braucht, ist nicht die Bildung militärischer Koalitionen, nicht die Verletzung internationaler Verträge, sondern die Rückkehr zur reinen Idee des Dialogs zwischen den Zivilisationen und die Lösung der Probleme der modernen Welt durch eine solche Logik.



Der jährliche Gipfel der Generalversammlung der Vereinten Nationen wird in Kürze in New York beginnen. Es wäre sinnvoll, wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen als höchstes internationales Gremium auch in diesem Jahr die Gelegenheit bieten würde, auf den Dialog der Zivilisationen Aufmerksamkeit zu schenken.



