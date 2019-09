12 iranische Studenten, die ihr Studium an US-Universitäten beginnen sollen, an der Einreise gehindert

Die Studenten, die hauptsächlich an Schulen des Systems der Universität von Kalifornien gingen, wurden von ihren Flügen ausgeschlossen wurden.



Das Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika teilte mit, dass sich die Richtlinien für Studentenvisa nicht geändert hätten, und Hochschulbeamte gaben an, dass jeden Herbst Visaprobleme für einige der Hunderttausenden internationaler Studenten auftreten, die an amerikanischen Hochschulen und Universitäten teilnehmen.



Die Studenten, die an der Universität von Kalifornien weiterstudieren wollen, erklärten, dass ihr Visa ohne nähere Erklärungen und in letzter Minute widerrufen wurden.

