Ende des Wirtschaftskriegs ist notwendig, wenn USA an Atomgesprächen teilnehmen wollen

Mohammad Javad Zarif sagte vor Journalisten am Freitag in New York, dass ein Vorschlag, USA an der Sitzung der gemeinsamen Kommission als Gast oder Mitglied teilzunehmen, bislang nicht in Frage gestellt wurde.



Er betonte, der Verhandlungstisch gehört jedoch den Mitgliedsstaaten des Atomabkommens, insbesondere denen, die ihre Verpflichtungen aus diesem Deal erfüllen.



„Die USA können nicht mit ‚Wirtschaftsterrorismus‘, den Trump ‚Wirtschaftskrieg gegen den Iran‘ nennt, und gleichzeitig darum bitten, am Verhandlungstisch zu sitzen“, bemerkte Zarif.

