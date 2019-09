"Der iranische Außenminister ist gerade in New York angekommen. Die Außenminister aus anderen Ländern sind da und es gibt eine Möglichkeit, sich zu treffen. Warten wir also ab, was in New York passieren wird", sagte Gharib Abadi.

Zuvor hatte der iranische Außenminister Javad Zarif angekündigt, dass am 25. September in New York ein Treffen der JCPOA-Teilnehmer stattfinden werde.

