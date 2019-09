In einem hart umkämpften Spiel gewannen die Männer von Igor Kolaković den zweiten, dritten und vierten Satz (25:23, 25:22 und 25:22), nachdem sie den ersten (22:25) verloren hatten.



Zuvor hatte sich der Iran Sri Lanka (3:0), Katar (3:0), China (3:0), Indien (3:0) und Chinesisch-Taipeh (3:0) auferlegt.



Die 20. Auflage der Asian Volleyball Championship begann am 13. September und endet am 21. September.

