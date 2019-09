Teheran, IRNA – Der iranische Außenminister Mohammad Jvad Zarif verließ Teheran am Freitagmorgen nach New York, um an der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.

Am Rande dieser Sitzung wird Mohammad Javad Zarif eine Reihe von Treffen mit einigen seiner Amtskollegen abhalten. Präsident Rouhani wird auch am Montag (23. September) in New York besuchen. Am Donnerstag, den 19. September, erteilten die Vereinigten Staaten dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani und dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif Visum, um an der für den 20. September geplanten 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. 9478