Iran gewann Chinese Taipei bei der Volleyball-Asienmeisterschaft der Männer 2019 (25: 19, 27: 25, 25: 21).



Die iranische Mannschaft trifft am Freitag im Halbfinale auf Südkorea.



In anderen Spielen trifft Australien auf China.



Die Teheraner Meisterschaft qualifizierte sich für die nächsten Olympischen Spiele 2020 in Tokio, Japan.



Das asiatische Olympia-Qualifikationsturnier der Männer 2020 findet vom 7. bis 12. Januar 2020 in Jiangmen, China, statt.

