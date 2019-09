Bassami ist die erste iranische Frau, die bei einer Weltmeisterschaft antritt. Sie ist gerade bei der IWF-Weltmeisterschaft 2019 in Pattaya, Thailand, in der Gruppe D angetreten.



Mit den erzielten 72 kg im Reißen belegte sie den sechsten Platz. Iranische Gewichtsheberin gelang es mit dem zweiten Versuch von 82 kg Platz fünf zu erkämpfen.



Gewichtheben-Weltmeisterschaft 2019 begann am 18. September und endet am 27. September in Pattaya, Thailand.

