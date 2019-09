Ein neuer Deal mit den USA ist jetzt unmöglich

Im Gespräch mit dem Weltnetzwerk Al-Alam am Donnerstag fügte er hinzu, dass der Iran sowohl an die Diplomatie als auch an ihre diplomatischen Fähigkeiten glaube.

"Wir haben zwei Jahre mit den Amerikanern gesprochen, aber es waren die Amerikaner, die den Verhandlungstisch verlassen haben", sagte er.

In Bezug auf die Verpflichtungen, die die Parteien des JCPOA eingegangen sind, sagte er: "Sie sind verpflichtet, den Handel mit dem Iran zu erleichtern, und es ist bedauerlich, dass Europa die Erlaubnis des ehemaligen Mitglieds einholt, wenn es seine Verpflichtungen erfüllen will".

Mousavi verurteilte die Anschuldigungen der US-amerikanischen und saudischen Regierungschefs gegen Angriffe auf Aramco mit den Worten: "Unser Einfluss in der Region ist ein natürlicher. Wir gehen niemals gegen unsere Nachbarn vor".

"Angesichts der Erfahrungen in der Vergangenheit betrachtet der Iran Raketenfähigkeiten als seine rote Linie", sagte er und wiederholte, dass der Iran stark genug sei, um seine Verantwortung zu übernehmen, wenn er etwas getan hätte.

