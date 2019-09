Teheran warnt Washington

Teheran, IRNA – Der Iran warnte die Vereinigten Staaten am Montag in einem Brief, der durch die Schweizer diplomatische Vertretung im Iran nach Washington gebracht wurde, vor den Vorwürfen amerikanischer Beamter im Zusammenhang mit Teherans Beteiligung an dem Angriff auf die Einrichtungen der nationalen Ölgesellschaft Saudi-Arabiens, Saudi Aramco.

Der Iran weist die Vorwürfe von Mike Pompeo und Donald Trump, das Land an den Drohnenangriffen auf die Ölraffinerie in Saudiarabien beteiligt gewesen ist, umgehend zurück. Der Iran hat in dieser Mitteilung auch betont: "Die jede Aktion gegen die Islamische Republik wird sofort von Teheran beantwortet, und seine Dimension wird sich nicht nur auf den Ursprung der Bedrohung beschränken". Die iranische Botschaft wurde am Montag offiziell der diplomatischen schweizerischen Vertretung im Iran übergeben. 9478