Iran begann mit einem entscheidenden Sieg in der zweite Etappe der Asien-Volleyballmeisterschaft 2019 in drei Sätzen hintereinander (25:18; 25:23; 25:17) über China.



Der Iran spielt in Gruppe E zusammen mit Australien, China und Indien. Das iranische Team trifft am Mittwoch auf Indien.

