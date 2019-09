Irans Film "Hendi & Hormoz" auf internationalen Filmfestivals in Asien und Europa

Dieser Film wird bei den internationalen Festivals in Asien und Europa gezeigt, darunter beim 7. internationalen Sharjah-Filmfestival, beim Belfast-Filmfestival in Irland, beim weltweitigen Festival von UNESCO in Italien.

Er hat bisher an den 40 verschiedenen Filmfestivals teilnehmen, darunter am internationalen Berlin-Filmfestival, Vancouver Filmfestival, Dhaka Filmfestiaval, Edinburgh Filmfestival in England usw.

"Hendi & Hormoz" hat auch beim Zurich-Filmfestival den Preis als bester Film, beim Zakoura-Filmfestival als bester Film und bestes Drehbuch, beim internationalen Melbourne Filmfestivals als bestes Drehbuch und den Netpac-Preis beim beim internationalen Fajr-Filmfestival gewonnen.

Der Film erzählt die Geschichte von zwei Teenagern, Hendi und Hormoz, die nach der Tradition der Hormoz-Insel heiraten.

