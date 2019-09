„Wir haben mit Hassan Rohani vereinbart, das Zahlungssystem in nationalen Währungen zu erweitern. Darüber hinaus haben wir vereinbart, das Atomabkommen beizubehalten, und wir glauben, dass dieses internationale Abkommen weiterhin funktionieren wird“, sagte Wladimir Putin.



Hassan Rohani, Recep Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin diskutierten am Montag über Beilegung des Syrienkonflikts in Ankara, Türkei.

