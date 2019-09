Territoriale Integrität Syriens muss respektiert werden

Er beschrieb das 5. Syrien-Gipfeltreffen in Ankara als nützlich und konstruktiv: „Bei diesem Treffen waren wir uns einig, dass die territoriale Integrität Syriens gewahrt werden muss“.



Irans Präsident verwies auf die Ziele der USA durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens und bezeichnete sie als sehr gefährlich. „Die USA versuchen, Syrien zu aufzuteilen und dies ist für jedes Land besonders für die regionalen Länder inakzeptabel.“



Er fügte hinzu, dass zusätzlich zu US-Aktionen Israel durch anhaltende und tägliche Interventionen und Bombenangriffe auf unschuldige Syrer angreife und Infrastruktur dieses Landes zerstöre.



Irans Staatschef betonte auch die Notwendigkeit, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu unterstützen: „Wir haben diesbezüglich viel Erfahrung, sowohl während des achtjährigen Krieges als auch während der Aufnahme von Afghanen Flüchtlinge“.



