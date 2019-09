Iran-Russland-Konsultationen liegen im Interesse zweier Länder und der Region

"Zusätzlich zu den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen unterhalten der Iran und Russland gute Beziehungen im Bereich der Verteidigung und der nuklearen Zusammenarbeit", sagte Rouhani am Montag am Rande des 5. Gipfeltreffens von Iran, Russland und der Türkei in Ankara.

Er fügte hinzu, die Konsultationen und freundschaftliche Interaktionen zwischen hochrangigen Vertretern des Iran und Russlands an den Rändern verschiedener internationaler Gipfeltreffen, darunter in den Vereinten Nationen und in Shanghai, sowie multilaterale Beziehungen zwischen Ländern, insbesondere der Türkei zur Syrienkrise und Aserbaidschan zum Verkehr, beeinträchtigen die Interessen beider Länder und der Region.

Rouhani erklärte weiter, dass die Beziehungen zwischen den beiden Regierungen jetzt tiefer und aufrichtiger als je zuvor seien.

Der Präsident beschrieb die fortgesetzte Aktivität und Beziehung der Leiter der Kooperationskommission beider Länder als einen wichtigen Faktor bei der Umsetzung der beiderseitigen Abkommen.

Der 5. dreigliedrige Gipfel über Syrien fand am Montag in Anwesenheit des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, des Präsidenten der Türkei Recep Tayyip Erdoğan und des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin in Ankara statt.

