6. Gipfeltreffen von Iran, Russland und der Türkei findet in Teheran statt

Der 5. dreigliedrige Gipfel über Syrien fand am Montag in Anwesenheit des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, des Präsidenten der Türkei Recep Tayyip Erdoğan und des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin in Ankara statt.

Am Ende dieses Treffens sagte Präsident Rouhani auf einer Pressekonferenz, dass alle Länder die syrische nationale Souveränität und territoriale Integrität achten müssen.

Am Ende des trilateralen Gipfels in Ankara wurde vom Präsidenten der Islamischen Republik Iran, dem Präsidenten der Russischen Föderation und dem Präsidenten der Türkei eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der die Wahrung der territorialen Integrität Syriens betont wurde.

