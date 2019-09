Rohani: Syrien-Krise sollte friedlich gelöst werden

„Die Islamische Republik Iran ist wie in der Vergangenheit der Ansicht, dass die Syrien-Krise nur politisch gelöst wird und dass es nur durch eine konstruktive Zusammenarbeit des syrischen Volkes erreicht werden kann. Die syrische Regierung und das Volk mit all ihrer Vielfalt sind in der Lage, diesen entscheidenden und wichtigen Weg einzuschlagen. Die Islamische Republik Iran hat von Anfang an die Unwirksamkeit der militärischen Lösung zur Beendigung dieser Krise hervorgehoben, und diese Tatsache bleibt gültig“, bemerkte er.



„Die Wahrung der Integrität und territorialen Integrität Syriens, Respekt vor der nationalen Souveränität und Unabhängigkeit, die Nichteinmischung von außen in die inneren Angelegenheiten dieses Landes, die wir ständig betont haben, müssen ernsthaft beachtet werden. Zudem müssen alle notwendigen Voraussetzungen für die Wiederherstellung von Stabilität, Sicherheit und Frieden in diesem Land geschaffen werden“, fuhr er fort.



Rohani zufolge besteht die wichtigste Aufgabe der drei Länder - Iran, Russland und Türkei - darin, die Bemühungen zu untersuchen, damit Syrien-Krise friedlich gelöst wird, Terrorismus bekämpft wird, ein Verfassungsausschuss gegründet wird, Flüchtlingen in ihr Land zurückkommen können, Inhaftierten und Entführten ausgetauscht werden und die humanitären Lage verbessert wird.



Irans Staatschef betonte, dass illegale Anwesenheit von US-Truppen auf syrischem Boden die territoriale Integrität und nationale Souveränität des arabischen Landes als unabhängiger UN-Mitgliedsstaat bedrohe. „Der US-Präsident [Donald Trump] sprach im vergangenen Jahr von seiner Entscheidung, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Das Ergebnis seiner Rede war jedoch wie das seiner anderen Äußerungen.“



Rouhani sagte weiter, dass US-Truppen so schnell wie möglich die Region verlassen sollten.

9407