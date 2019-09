Der Präsident der Islamischen Republik Iran traf seinen russischen Amtskollegen im Rahmen des trilateralen Syrien-Gipfeltreffens. Bei diesem Treffen, das verschlossenen Türen stattfand, wird es erwartet, dass die beiden Seiten bilaterale Fragen, regionale und internationale Entwicklungen berieten.



Der iranische Präsident Rohani ist am Sonntagabend zu einem zweitägigen Besuch in Ankara eingetroffen, um am 5. dreier-Treffen zur Lage in Syrien teilzunehmen.

