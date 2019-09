Atom-Chef: Diplomatische Erfolge werden durch illegale US-Sanktionen gefährdet

„Die Islamische Republik Iran verfolgt logische Ziele für die Entwicklung ihres friedlichen Nuklearprogramms und den Einsatz von Nukleartechnologie in den Bereichen Energieerzeugung, Gesundheit und Landwirtschaft, und er hat, hat in dieser Hinsicht rationale Fortschritte und Erfolge erzielt“, sagte Ali Akbar Salehi.

Er betonte, dass alle Mitgliedstaaten sich einig seien, dass das Atomabkommen ein echter Wendepunkt in der Geschichte des Multilateralismus und ein wichtiger internationaler Erfolg sei. „Zu diesem Zweck muss die internationale Gemeinschaft das destruktive Verhalten der Vereinigten Staaten von Amerika und den Wirtschaftsterrorismus gegen andere Länder verurteilen und ablehnen.“

In Bezug auf die nukleare Sicherheit erklärte er, dass die nukleare Sicherheit immer eine der obersten Prioritäten des Landes gewesen sei und alle Sicherheitsmaßnahmen kerntechnischer Anlagen, einschließlich der Anlage Bushehr, streng von der Nuklearsicherheitsbehörde inspiziert wurden.



Salehi traf am Sonntag in Wien ein, um an der 63. Jahreshauptkonferenz teilzunehmen.



Die 60. Jahreshauptkonferenz der Agentur findet vom 16. bis 20. September am Sitz der IAEO in Wien statt. An diesem Treffen nahmen hochrangige Beamte und Vertreter der Mitgliedstaaten dieser Organisation teil.

9407